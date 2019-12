La festividad de Caacupé, los partidos de fútbol del fin de semana y la custodia de cajeros automáticos son las demandas que hoy tiene la Policía Nacional. No obstante, la mayor aglomeración está en la capital espiritual del país. Después del domingo, se prevé una redistribución de coberturas.

La jefa de Relaciones Públicas de la policía Nacional, María Elena Andrada, anunció que después del 8 de diciembre, fecha de la virgen de Caacupé, dispondrán de una mayor cantidad de agentes para redistribuirlos en las coberturas de los operativos de fin de año.

Si bien un grupo importante ya se encuentra en la vila serrana, se prevé el envío de más efectivos conforme se acerque la víspera. No obstante, otra tanda queda en Asunción para los partidos definitorios del domingo. “Ahora nuestra prioridad es el servicio de Caacupé”, reconoció Andrada.

Paralelamente algunos ya comienza a aumentar el movimiento en los cajeros automáticos y desde la institución policial emiten varias recomendaciones, que parecen obvias pero que muchos no toman en cuenta.

TENER TARJETA EN MANO: “Hace mucho calor, la cola es larga y llega el momento en que tenemos que extraer el dinero y ahí comenzamos a buscar la tarjeta, a vaciar la cartera y la gente comienza a silvar”, comentó Andrada en entrevista con la Universo 970 AM.

ACOMPAÑAR A LOS ANCIANOS: la Policía pide a familiares de ancianos no dejarlos ir solos al cajero, para evitar que ellos recurran a terceros a la hora de hacer la transacción.

NO REVELAR EL PIN: aunque suene más que lógico, algunos mantienen la costumbre de guardar el código en un trozo de papel junto a la tarjeta, posibilitando así que ante el extravío alguien se quede con los datos y con el dinero.

NO CONTAR EL DINERO EN EL CAJERO: para no exponerse a la vista de los demás, se aconseja no empezar a contar el dinero en el cajero. También en honor al tiempo de los que esperan e la fila.