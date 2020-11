Domy Benítez, coordinadora operativa de Servicios Urbanos de la Muncipalidad de Asunción, reportó que el último temporal ocasionó la caída de 250 árboles, afectando viviendas y automóviles. Las personas que se vieron afectadas pueden reportar al Whatsapp 0985 853 144 con la ubicación y una fotografía del árbol caído para que una cuadrilla pueda ir a removerlo.

Pero, ¿quién se encarga de la reparación? ¿Las empresas de seguros cubren este tipo de daño en nuestro país? Haciendo un sondeo entre las aseguradoras más utilizadas, la mayoría no ofrece dicho servicio, otras pocas sí lo hacen; mientras que otras solo se limitan a responder que no podrían precisar de antemano esa información porque primero debe denunciarse el siniestro y luego se realiza el proceso de dictamen para determinar si cubre o no el seguro.

Derlis Penayo, intendente de Estudios Técnicos de la Superintendencia de Seguros, del Banco Central del Paraguay (BCP), indicó a Hoy Digital que son pocas las coberturas de todo riesgo, aquellas que cubren de manera general cualquier tipo de incidente sufrido, ya que las empresas de seguros no pueden dar respuestas a todos sus clientes cuando ocurre un siniestro muy intenso de manera general.

“Depende del producto que se contrata. Hay seguros que incluyen en su apartado de incendios. No hay uno específico que mencione la caída de árboles, sino más bien se agrupa en una serie de riesgo, por lo que puede estar incluido en algunos y en otros no”, precisó.

“Cada compañía tiene la libertad de elaborar su plan. Generalmente no cubren inundaciones o raudales, porque la compañía considera siniestro de gran magnitud y se excluye porque pueden quedar sin capacidad, un siniestro catastrófico, cuando se dan evento que afectan a muchas pólizas, como terremotos. Deben ser hechos aislados para poder cubrir”, ahondó.

El mercado local cuenta actualmente con 35 compañías de seguros, supervisadas y autorizadas por la banca matriz, de acuerdo al reporte mensual de entidades del BCP.

QUEJAS FRECUENTES ANTE SEDECO

Por su parte, el ministro de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Juan Marcelo Estigarribia, coincidió que en algunas pólizas se incluye la cobertura por fenómenos climáticos y que eso cada interesado debe corroborar con su compañía de seguro.

Aclaró que su institución interviene cuando existe un reclamo del usuario respecto a la ejecución de una póliza de seguro. En ese sentido se analiza si el siniestro denunciado figura entre los ítems de la cobertura asegurada.

Así también, explicó que interviene cuando el agente de la aseguradora promete un servicio, cobra por el mismo, pero a la hora de utilizar, cuenta al usuario que en realidad no le cubre ese incidente. “En estos casos se trata de un engaño; el proveedor debe demostrar que le comentó al cliente, al momento de comprar el seguro, que no le incluye dicho servicio”, mencionó.

Estigarribia indicó que la Sedeco nunca recibió reclamos por casos que guarden relación a los siniestros causados por fenómenos climáticos, sino que siempre son por accidentes de tránsito o para ejecutar pólizas de terceros.

Por último, el ministro instó a los consumidores a siempre cerciorarse de todos los puntos de la póliza (qué cubre y qué no) a la hora de adquirir una.