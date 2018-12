Aurelio Servín Robles, 70 años, trabajó 35 años en Argentina y se jubiló. Regresó a Paraguay y se instaló en una pequeña granja a la altura del km 33,5 ruta II de Itaugua. A las 6:30 de este viernes, junto a su mujer, se disponía a tomar mate cuando irrumpieron siete jóvenes delincuentes que como “primera medida” comenzaron a golpearle con culatas de revólver y exigiéndole el lugar “dónde guardó el dinero”.

“Me apuntaban y me pegaban con la culata del arma. Me apuntaban pero la bala no salió, Mi señora se tiró encima mío, por eso no llegaron a matarme a golpes. Yo les rogaba que se lleven todo, pero que no me maten, llevénse la camioneta, todo lo que encuentren pero por favor no me maten”, relató Aurelio a Noticias Py.

Con varias heridas en la cabeza, aún sangrantes, el hombre dijo que no pudo identificar a ninguno de sus atacantes. Pero que presumía que son jóvenes que no trabajan y se dedican a asaltar a la gente.

“Mientras les pedía que no me maten ellos me seguían pegando. Cuando se fueron salimos a la calle para pedir auxilio, pero nadie se quedó a ayudarnos. La policía llegó muy tarde ya”, agregó.

Los criminales al final no se llevaron casi nada. Aparentemente manejaban la información de que el hombre acababa de vender un terreno y que fruto de la venta tenía guardado varios millones. “Le decía que no tenía nada de dinero y que se lleven todo lo que quisieran”, manifestó la víctima.

El hombre lamentó la extrema inseguridad que se vive en la zona, recordando que es la segunda vez que entran a su vivienda para asaltarle La primera -subrayó- tuvo como resultado para los maleantes un botin de 38 millones de guaranies.

“Trabajé 35 años en la Argentina y decidí volver a mi país, no es posible que este gobierno no haga nada por la seguridad, y conste que yo le voté a Mario Abdo pero es una decepción”, concluyó.