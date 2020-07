Un total de 239 ingenieros senior y junior, quienes ganaron el concurso para ingresar como funcionarios de la ANDE se manifestaron esta mañana frente al Ministerio de Hacienda para exigir la incorporación en los puestos. Los mismos están a la espera desde hace más de 6 meses y temen que, si el Equipo Económico no aprueba la incorporación, el concurso quede sin efecto.

El portavoz de los manifestantes, ingeniero Estiben Ferreira relató que el concurso fue realizado en diciembre del año pasado, donde participaron distintos profesionales de ingeniería y además técnicos para los cargos vacantes en la ANDE.

“La Secretaria de la Función Pública tardó 4 meses en evaluar nuestros documentos, desde diciembre hasta marzo no tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de esta institución. Después del “ok”, llegó la pandemia y el Ministerio de Hacienda dijo que no habría contrataciones hasta el 30 de junio”, expresó en contacto con GEN y Universo 970 AM.

El vocero indicó que a raíz de la respuesta de Hacienda, comprendieron el panorama por lo que esperaron hasta la fecha establecida. Sin embargo, al culminar el mes de junio les dijeron que las contrataciones se deben evaluar de acuerdo al Equipo Económico.

Según Ferreira, la ANDE envió una nota a la cartera de Hacienda solicitando el ingreso de los 239 ganadores de los concursos pero que hasta la fecha no tuvieron ningún tipo de retorno.

“Estamos más de 300 postulantes que ganamos el concurso limpiamente y necesitamos trabajar, pasaron 7 meses y más del 80% de los compañeros están sin trabajo”, apuntó

Asimismo, mencionó que desde la ANDE les anunciaron que, en caso que el Equipo Económico no apruebe la incorporación, el concurso quedará sin efecto.

Por otra parte, manifestó que a pesar de la pandemia se realizaron contrataciones en otras instituciones públicas por lo que denuncian el manejo de los puestos de forma injusta.