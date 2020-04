Las transferencias electrónicas de 500.000 guaraníes del programa Ñangareko se realizarán a los que reúnan los requisitos y sean titulares de una línea telefónica. Los que no cuenten con un número a su nombre, pero cumplan con las demás exigencias, recibirán kits de alimentos, confirmó hoy la SEN.

El ministro de Emergencia, Joaquín Roa, despejó las dudas sobre las personas que califican para ser beneficiarias del programa Ñangareko, pero que no cuentan con una línea de celular a su nombre para recibir la transferencia.

El ejemplo dado es el siguiente: de un listado de 100 candidatos, los 100 anotados reúnen los requisitos, pero 20 de ellos no tienen una línea a su nombre y por lo tanto no hay forma de concretar la transferencia electrónica. “A esos 20 nosotros vamos a llegar con kits de alimentos en cantidad importante, les vamos a acercar los kits”, confirmó Joaquín Roa en conversación con la 1080 AM.

Aclaró que con los datos proporcionados y partiendo de la base de que cumplan con el perfil del programa, a la SEN le bastará para encargarse del resto del proceso.

Por otro lado, para los usuarios de las compañías que no poseen billetera electrónica, como Vox, también hay solución. Lo único que deberán hacer es solicitar la habilitación de este servicio enviando un mensaje vía whatsapp al número 0981 100 135. Esta acción está a cargo de la empresa “Zimple”.

El programa Ñangareko consiste en transferencias electrónicas de 500.000 guaraníes a 330.000 familias.

No podrán participar quienes:

Sean funcionarios públicos.

Estén en IPS

Tengan RUC activo y facturen

Sean beneficiarios de Tekoporã, Adultos Mayores u otros apoyos del Gobierno.

Los canales de inscripción 100% habilitados son:

La Web: https://registro.sen.gov.py

Teléfonos: 0800-11-0736 021-729-0736

Whatsapp: 0962 160 160

LA CONFIRMACIÓN

Los inscriptos pasarán por un proceso de cruzamiento de datos y quienes sean confirmados recibirán un mensaje de texto (SMS) desde el 0961 110 736, al cual deben responder con la tecla 1.