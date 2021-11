La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, respondió a las expresiones del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien dijo que el secuestro no es una industria en el Paraguay. La titular del Ministerio Público dijo es una cuestión "sumamente sensible".

A pesar de que tres personas siguen en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el ministro Arnaldo Giuzzio sostuvo que las acciones que se tomaron desde el Gobierno desmotivaron mucho a que se instale una industria del secuestro en el país.

Ante estas declaraciones, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, reaccionó y dijo que no sabe en qué se basa el ministro al decir que en Paraguay no existe la industria del secuestro.

“Respeto su opinión, pero yo me baso en estos 20 años de trabajo que llevo en la lucha contra el secuestro. El paso del ministro fue momentáneo en algunas causas, no fue fiscal antisecuestro y no puede saber muchas situaciones”, señaló Quiñónez, en conversación con la 970 AM.

“Si no lo están quitando de contexto, son muy desacertadas sus palabras”, enfatizó.

La fiscal general recordó la cantidad de militares, policías y civiles que fallecieron a lo largo de estos años en el marco de la lucha contra el secuestro, además de las propias víctimas de estos grupos criminales.

“Para mí sí es una cuestión sumamente sensible. Yo viví con las víctimas de secuestro y lo sigo viviendo. En ese aspecto, aparte de ser fiscal siempre fui muy sensible con las víctimas de secuestro y sus familiares”, subrayó.

Dijo además que desde el Ministerio Público continúan en la lucha contra estas estructuras criminales que “instalaron el terror” del secuestro en Paraguay.