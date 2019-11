Los abogados Pedro Ovelar y Carlos Palacios, explicaron que el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil, encontró argumentos muy “sólidos y contundentes” para revocar la orden de prisión contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.

Además, indicaron que el juez brasileño, Rogerio Schietti Cruz, concluyó de que no hay motivos ni argumentos, para mantener la orden de prisión contra Cartes, ya que los hechos destacados por el Ministerio Público, no ocurrieron en el Brasil, por lo tanto no pueden ser juzgas en ese país.

Resaltaron que la decisión del magistrado será juzgado en una próxima audiencia del Supremo Tribunal de Justicia, en fecha a definirse. La misma tendrá participación de las partes afectadas.

Asimismo, comentaron que ya se realizó el paso administrativo y de comunicación a las diferentes entidades, sobre el levantamiento de la orden de prisión.

“Toda sospecha se desestima con esta resolución, muy al por contrario de lo que sostenía el Ministerio Público”, enfatizó el abogado Pedro Ovelar.

Sin embargo, el abogado mencionó que existe total predisposición del expresidente Cartes, para esclarecer los hechos relacionados a la investigación. Por tal motivo, se presentó un pedido ante la Fiscalía en Paraguay para que inicie las averiguaciones correspondientes.

Por su parte, el abogado Carlos Palacios, celebró que el caso se haya resuelto en un tiempo “casi meteórico” y subrayó que la causa debe ser investigada en Paraguay y no en el Brasil.

Por último, los abogados manifestaron que esperan que el Ministerio Público brasileño deseche la denuncia contra Cartes.