“Hubo una gran manipulación con mucha maldad, estaba el periodista Nino Silguero que me dijo que había un señor que necesitaba hablar y yo me referí a él que es mi amigo y le dije que no era médico pero que a mi costo se iba a solucionar. Se inventó que yo le hablé al señor, yo no le hablé al señor. Una enorme manipulación, duele pero estamos ya acostumbrados y debemos seguir trabajando”, dijo hoy el mandamás durante su visita por Ñeembucú.

Por otra parte Abdo Benítez indicó que no descarta nuevos cambios en su Gabinete de ministros, al ser consultado sobre los rumores que implican al titular de Mitic, Alejandro Peralta Vierci. “Los cambios son naturales y hacemos evaluaciones permanentes, dijimos que entre febrero y marzo íbamos a evaluar todas las carteras”, acotó.

Con relación a la ley sancionada por el congreso que establece subsidio a los comerciantes de las ciudades fronterizas con Argentina, el mandatario afirmó que Hacienda e IPS están analizando con sus equipos la normativa en cuestión y resaltó que existe un remanente del programa Pytyvo 2.0 que puede destinarse a ese fin. “Vamos a analizar la redacción, el impacto y la aplicación de ese proyecto, tenemos la voluntad de dar ayuda a todos los sectores”, agregó.

LA HUMILLACIÓN DE ABDO

Mario Abdo se encuentra nuevamente en el escarnio público luego de haber respondido en tono burlón y riendo ​“no soy médico, moopio che aikuaapata” ante la falta de medicamentos en los hospitales públicos. Tras el revuelo generado, encargó aplicar una solución parche y comprar los remedios para el ciudadano que llorando imploró por los fármacos para su hermano.

Posteriormente, en un indignante video, este hombre fue presionado a agradecer al mandatario por haber concedido los fármacos que el Gobierno debería proveer gratuitamente en los hospitales públicos.

Como respuesta varios ciudadanos comenzaron a autoconvocarse mediante las redes sociales a una protesta en modo covid en la Plaza Uruguaya de Asunción para este viernes a las 17:00.