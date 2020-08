Héctor Céspedes, intendente de Coronel Bogado, mencionó a la radio Universo 970 AM que decidió emitir una resolución mediante la cual establece una serie de medidas de prevención, ante la preocupación de que se desborden los casos de Covid-19.

“Vemos con preocupación las actividades de los fines de semana y la aglomeración en espacios públicos, el piki vóley y los juegos de azar. No estaba siendo controlado y vimos la necesidad de dar una herramienta a los organismos de seguridad para mayor control. Me veo obligado a esto, porque no queremos esperar que haya masivos casos o fallecidos para tomar medidas”, dijo.

#Tempranísimo



Coronel Bogado (Itapuá) vuelve a Fase 0. Conversamos con el Intendente, Héctor Céspedes.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/Ny4ny3H5RT — GEN (@SomosGEN) August 19, 2020

Céspedes aclaró que esta disposición no consiste en volver a una fase 0 de la cuarentena inteligente, porque se trabajará normalmente en la ciudad.

Entre algunas de las disposiciones está la prohibición de circular entre las 20:00 y las 05:00 horas. Se prohíbe aglomeración y deportes colectivos y se da potestad a las autoridades policiales y de tránsito al control y verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad.