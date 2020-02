Los ministros Alberto Martínez Simón y Antonio Fretes desde el año pasado se encuentran realizando una serie de diligencias en el marco del proyecto de implementación de la herramienta “Inteligencia Artificial” dentro del Poder Judicial.

En este caso, la propuesta apunta a aplicar un software especial dentro de la gestión de la Sala Constitucional de la Corte, primeramente en un módulo experimental.

Se trata de “Prometea”, un sistema de inteligencia artificial que combina detección inteligente, predicción, asistencia inteligente y automatización utilizado para “optimizar exponencialmente procesos burocráticos”, de acuerdo a la descripción en su página oficial.

Esta herramienta de origen argentino ya ha sido aplicada con éxito en diversos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, la Fiscalía General en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Constitucional de Colombia, entre otros.

En entrevista con Universo 970 AM, Martínez Simón comentó que pretenden conseguir apoyo del exterior para poder financiar su adquisición y así no incurrir en gastos para el Estado. De no lograr dicho objetivo, se tendrían que utilizar necesariamente los recursos propios de la Corte.

La inteligencia artificial sería una ayuda para la resolución de cierto tipo de procesos que son muy repetitivos o predecibles, explicó. “Hay ciertas presentaciones que se hacen en gran cantidad, entonces lo que queremos desarrollar es un software que ante la presentación de solicitudes idénticas o similares prepare una respuesta estandarizada que le proponga el juez, entonces él hará la revisión del caso y si se adecua a lo que corresponde firma la resolución que ya está preparada por el sistema”.

La eventual implementación de “Prometea” contribuiría a reducir de forma considerable la mora judicial, además de beneficiar no solo al Poder Judicial sino a otras instituciones como el Ministerio Público o la Defensoría General de la República, afirmó el ministro de la CSJ.

Se espera que en el primer semestre de 2020 ya se cuente con una autorización y con el modelo de la herramienta que iniciará su fase de pruebas en la Sala Constitucional.