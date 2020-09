“Hasta el momento, los estudios clínicos de mujeres embarazadas infectadas con la COVID-19 no han demostrado que el virus pase de la madre al feto, lo que se denomina ‘transmisión vertical’. Sin embargo, la COVID-19 es una enfermedad todavía reciente y se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos. Lo que sí se sabe es que las embarazadas experimentan cambios fisiológicos e inmunológicos que las hacen más susceptibles de desarrollar una infección viral o bacteriana. Esto ocurre con otros virus respiratorios, como el de la influenza y otros tipos de coronavirus, que se han asociado a complicaciones en el embarazo. La peligrosidad de la COVID-19 consiste en que actualmente no existe un medicamento específico para su tratamiento”, explica la Dra. Gladys Mora, directora de Salud Sexual y Reproductiva del MSPBS.

El número de muertes maternas registradas de enero a junio del 2020 es 16% mayor que durante el mismo periodo del 2019.

Por ello, la adopción de medidas preventivas es clave durante la pandemia, tanto por parte de las embarazadas como de su familia: No salir de la casa a menos que sea estrictamente necesario; lavarse las manos frecuentemente; evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado previamente; no comerse las uñas; no compartir el mate o el tereré, y usar mascarilla cada vez que esté en contacto cercano con otras personas fuera de la casa.

Los controles prenatales podrían ser más espaciados siempre y cuando no exista una condición de salud que amerite incrementar la frecuencia o un signo de alarma que requiera una consulta de urgencia. Para reducir el riesgo de contagio, es mejor que la embarazada acuda sola a los controles prenatales, tomas de análisis y ecografías. Si se presentan signos o síntomas de alarma, acudir inmediatamente a los servicios de urgencias.

Cuando se produce un caso por COVID-19 en el entorno familiar, todas las personas que hayan estado en contacto con la persona COVID-19 positiva, deben guardar cuarentena y comunicar la situación al profesional que atiende a la embarazada. Es importante confiar en los profesionales que realizan los controles prenatales, ya que harán todo lo posible para proporcionar los mejores cuidados tanto para la madre como para el bebé.

Durante el embarazo, es necesario usar preservativo durante las relaciones sexuales, para prevenir el zika y las demás infecciones por transmisión sexual (ITS). A fin de poder brindar los cuidados que requiere el bebé y que la mamá se recupere, es importante elegir el método anticonceptivos más adecuado a ser utilizado después del parto, tomando en cuenta el estado de salud de la mujer y de su pareja, las costumbres y preferencias de la mujer y la información brindada por obstetra, médico o médica.

“Recordamos que es sumamente importante que los hombres se involucren en la planificación familiar”, resalta la doctora Adriane Salinas Bomfim, Oficial de Salud Sexual y Reproductiva del UNFPA.

Las opciones de planificación familiar más recomendables son aquellas que puedan utilizarse durante la lactancia y que sean de larga duración, para tener controles más espaciados. Las mujeres pueden optar por la T de cobre o DIU, el implante subdérmico, el inyectable trimestral y el condón o preservativo masculino. Para los varones se dispone del condón o preservativo masculino.

¿Y la salud mental? “La salud de tu bebé y el buen desarrollo de tu embarazo dependen también de tu salud mental y la de tu pareja. Este es un buen momento para buscar la ayuda y contención que necesitemos”, recomienda Salinas Bomfim del UNFPA.

Las mujeres embarazadas deben tener presente que tienen derecho a una atención integral y de calidad, antes, durante y después del parto. Esto incluye un trato digno y respetuoso, la presencia de un acompañante durante el trabajo de parto, comunicación clara por parte del personal de salud, estrategias apropiadas de alivio del dolor, la posibilidad de elegir la posición de parto y el cuidado de la salud mental.