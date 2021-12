El ministro de Salud, Julio Borba, indicó en entrevista con la radio Universo y el canal Gen que es alentador que ayer se aplicaron 42.000 dosis anticovid, de las cuales 2.000 son primeras dosis, 9.000 segundas dosis y 31.000 terceras dosis. “El frenazo sigue siendo en la primera dosis, me siento frustrado porque existe mucha gente que no se vacuna o no completa su esquema y sigue siendo un peligro potencial, porque tienen la posibilidad de desarrollar la forma grave de la enfermedad”, acotó.

Respecto a los menores de edad, la autoridad sanitaria comentó que de 850 mil adolescentes entre 12 y 17 años, solo 250 mil se vacunaron. Esto genera mucha preocupación, ya que se sigue en tratativas con Pfizer para las vacunas pediátricas contra el Covid y se espera tener novedades al respecto en el mes de enero.

Sobre las dosis de refuerzo garantizó que todas las combinaciones que plantean son altamente efectivas y seguras, por lo que instó a la población a acudir a los vacunatorios.

Por otro lado, Borba dijo que es técnicamente imposible impedir el ingreso de la variante ómicron y que es cuestión de tiempo nada más que se registren los casos en Paraguay.