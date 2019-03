En charla con radio Monumental, Rosalino González Duarte mencionó que aparentemente su hermano asesinado se habría enterado de que su hijastro, el joven sospechoso del doble crimen, le robó una importante cantidad de dinero.

“Mi hermano le pilló que le robó plata. No manejo cuánto dinero ni cuándo se dio cuenta. Yo digo que por eso mi hermano le reclamó y le amenazó al nene”, expresó.

El entrevistado calificó al joven de “haragán” y de antisocial, ya que nunca tenía contacto con la familia y no quería estudiar ni trabajar. "Rodrigo no quiere estudiar ni trabjaar, se levanta a la 1 y la empleada le pone el desayuno, viene un rato al centro y se va de vuelta. Es un haragán porque tiene todo para trabajar pero no quiere", añadió.

Respecto a la relación de pareja entre Osvaldo y la madre de Rodrigo, señaló que ambos no tenían problemas y que seguían juntos. Aseguró que su hermano nunca agredió a la mujer.

“Yo siempre me iba a tomar tereré con ellos, pero ese día estaba en mi local. Si es que iba con ellos, también me iba a ir (morir). Estamos destrozados, pedimos justicia y que el fiscal investigue”, sostuvo Rosalino González.

El asesino confeso de los hermanos González, Rodrigo Florentín, se entregó la mañana del martes en la localidad de Itakyry, distante unos 70 km de Ciudad del Este. En su defensa, el joven alegó que los hermanos iniciaron la pelea y que solo actuó en defensa propia.