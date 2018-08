La jornada de hoy traerá un cielo parcialmente nublado, con una máxima de 26º C. Se calcula que la puesta de sol será a las 17:28.

Para mañana viernes pronostican un clima fresco a cálido, cielo parcialmente cubierto y vientos del noreste. Las extremas irán de 16º C a 27º C.

El sábado se espera un tiempo fresco en las primeras horas y caluroso por la tarde, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. La mínima estimada es de 17º C y la máxima de 31º C.

Sin embargo, a partir del domingo se avizora un nuevo descenso, con vientos moderados del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas irán de 12º C a 22º C, mientras que entre el lunes y el martes las máximas no pasarán de 14º C.