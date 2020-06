El doctor Nelson Collar, director de la XIII región sanitaria de Amambay, confirmó que él y otros 20 funcionarios de blanco del Hospital Regional de Amambay están de cuarentena, luego de que una enfermera que vive en Ponta Porã, pero que trabaja en ese nosocomio, diera positivo al Covid-19.

“Hay muchos funcionarios que viven del otro lado y otros de allá que viven de este lado, Migraciones les otorga ese permiso”, aseguró el doctor Collar en comunicación con la 1080 AM y detalló que solamente en ese hospital son 22 los que tienen licencia para entrar y salir del país.

Al respecto, la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, confirmó que hay 124 personas, entre farmacéuticos, kinesiólogos, fisioterapeutas, médicos, enfermeros, entre otros, que cuentan con el permiso de Salud Públlica para cruzar la frontera, ya que viven en Ponta Porã, pero que todo se gestiona a través del Ministerio de Salud.

“Yo me comuniqué con el ministro Julio Mazzoleni y me dijo que registre y haga la clasificación por especialización y que les dejemos entrar de esa manera”, explicó Arriola. Sostuvo que cuando remitió la consulta, el argumento que recibió fue que no se puede desabastecer el hospital.

Sin embargo, con el caso positivo correspondiente a la enfermera que vive en Ponta Porã, 20 funcionarios del Hospital dejan de trabajar por al menos 15 días.