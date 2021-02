La llegada de las vacunas contra el COVID-19 se dará en forma paulatina y el objetivo es inmunizar al 30 por ciento de la población y con esto se podría dar en parte una inmunidad de rebaño en el país, afirmó el Doctor Felipe González, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM).

Destacó que mientras no se logre una inmunización del 70 por ciento de la población mundial, la epidemia continuará.

“Tenemos que ser conscientes que estas vacunas irán viniendo en forma paulatina y ojalá sea constante en vista a que es algo muy preciado y a nivel mundial la carrera por conseguir las vacunas es tremenda y mientras no tengamos una inmunidad global de la población mundial esto no se podrá dominar”, agregó en contacto con la 680 AM.

Debido a esta situación, González afirmó que las medidas sanitarias deben perpetuarse por unos buenos años. “Es una realidad con la que tenemos que convivir hasta mitigar a nivel mundial esta enfermedad y es llegar a 9 mil millones de personas”, agregó.

A nivel local, este año y el siguiente se pretende tener inmunizada a la población económicamente activa para “dominar” al virus.

“En parte se podría lograr la inmunidad de rebaño porque apuntamos a un 30 por ciento de la población pero si conseguimos que por lo menos la zona urbana, donde hay más densidad poblacional se vacune podremos manejarnos mejor”, señaló el profesional.

“Hay que tratar de no entrar en esa ansiedad de que ya tenemos que vacunarnos, se hará de acuerdo al esquema programado y mientras tanto el resto de la población y aquellos que tengan ya la primera y segunda dosis de la vacuna debemos seguir con las medidas de protección individual”, sostuvo.

Con el esquema de inmunización completo se espera que las personas, en caso de contagiarse con el virus, manifiesten un cuadro leve, modulado y hay que tener en cuenta que estas personas pueden ser vectores del virus para los que no recibieron la vacuna, de ahí la importancia de mantener las medidas sanitarias.