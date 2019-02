A través de un comunicado, el gremio en cuestión recalcó que desde hace años sus asociados y los trabajadores del volante en general, vienen siendo objeto de todo tipo de atropellos a sus derechos, mientras los empresarios se quedan con la mayor parte de las ganancias, evadiendo incluso sus obligaciones con la seguridad.

Aun con leyes vigentes tales como el salario mínimo, las ocho horas laborales diarias y el aporte al Instituto de Previsión Social, durante una serie de controles recientes por parte del Ministerio de Trabajo, se comprobó que al menos 77 choferes trabajan sin recibir estos beneficios establecidos en la legislación vigente.

De los 77 conductores encuestados, 39 no cuentan con seguro del Instituto de Previsión Social (IPS), 62 trabajan más de 8 horas, 19 choferes no cobraron el aguinaldo correspondiente del año 2018 y 26 de ellos cobran menos del salario mínimo. También 38 choferes afirmaron que no tienen vacaciones y otros 9 alegaron que aún no cuentan con antigüedad para acceder a las vacaciones y aguinaldo.

Para el gremio, estas estadísticas dejan al descubierto las pésimas condiciones laborales de los conductores de buses y el inescrupuloso manejo de los propietarios, que acumulan riquezas a base de la explotación a sus empleados.

Tanto la FUTT, como la Central Unitaria de Trabajadores solicitan que continúen los controles para formalizar el sector, y que no cedan a las presiones de los empresarios del rubro.

Los choferes encuestados durante el procedimiento pertenecen a las siguientes empresas: Ciudad de Paraguarí, Buenaventura SRL, Tebicuary, El Tara, Salto Cristal SRL, Osiris Group SA; Rio Paraguay, 36 Construcciones y Cardozo Hermanos. La lista continúa con Juan y Diosnel SRL, La Carapegueña, Lago Ypoa, Manuelita, Mario Decoud e Hijos, Quiindyense, San Buenaventura y Yacyretá.