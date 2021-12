El magistrado citó a las 9:00 a las partes para la diligencia en la que se debe resolver si el caso conocido como “tapabocas de oro” es elevado o no a juicio oral y público.

Los citados son el ex director de la Dinac Édgar Melgarejo, ex coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Rubén Ovelar, ex director del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo, ex gerente administrativo de la Dinac María Luz Chamorro, ex directora financiera de Dinac Juan Carlos Turitich y los representantes de la firma Proyectos Global SA Katherine Pamela Toñánez y Carlos Vargas.

Este caso se dio el año pasado cuando en plena pandemia la Dinac realizó la compra de 4.000 unidades de tapabocas a un precio de G. 29.990 cada una, cuando en promedio el precio estaba en G. 15.000.