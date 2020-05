El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este miércoles que se prevé un vuelo desde España para los connacionales residentes en Europa y que tengan interés en regresar al país.

El vuelo de Madrid, España, saldrá el jueves 4 de junio.En el comunicado, la Cancillería explicó que los interesados deberán adquirir sus boletos contactando directamente con la Agencia Boarding Pass.

El costo del pasaje marcado por la agencia privada es de €. 650 por persona, aproximadamente G. 4.700.000.

Osmar Ojeda, uno de los encargados de la mencionada agencia, indicó al canal GEN que se trata de un vuelo chárter a través del alquiler de un avión de la aerolínea Air Europa. Sotuvo que la operativa es completamente privada.

Ojeda indicó además que la condición es que la persona a ser repatriada tiene que tener ya la reserva en su “Hotel Salud” donde guardará la cuarentena obligatoria al llegar a Paraguay.

“Nosotros estamos trabajando de acuerdo a la capacidad que tenemos. Son innumerables las consultas”, resaltó.

El mismo vuelo que vendrá al Paraguay, llevará a europeos que deseen volver a sus respectivos países. El costo del mismo tendrá un valor de €. 950 por persona.

¿OPERACIÓN RIESGOSA?

Por su parte, Olavi Linkoka, gerente de Air Europa, manifestó a ABC que la parte organizativa y operativa del vuelo corre a cuenta de la agencia privada, con la anuencia del Estado Paraguayo.

“Hay un riesgo que uno corre, entendemos que hay una necesidad de que la gente venga. Seguramente ellos han hecho sus cálculos y vieron que esto va a salir bien”, refirió Linkola.

El gerente de Air Europa explicó que si otra agencia desea gestionar este tipo de vuelos, primeramente debe hacer el procedimiento correspondiente con la Cancillería Nacional.

“Si no tienes esa confianza de que el Estado está gestionando esto, no se puede. Hay que tener una espalda, hay que tener mucho dinero. El vuelo, se imaginarán, el costo que es, no es bajo”, indicó.

VUELO DESDE ESTADOS UNIDOS

Por su parte, la Embajada de Paraguay en los Estados Unidos comunicó a todos los connacionales que estén interesados en retornar al Paraguay que, mediante gestiones realizadas con la Aerolínea Eastern, se concretó un vuelo especial pago con capacidad para 200 pasajeros.

La salida del vuelo será el 1 de junio de 2020 desde Miami, Florida y el costo del pasaje será de $800 por persona.

Los interesados deberán adquirir sus boletos directamente de la Aerolínea Eastern a través del siguiente link: www.goeasternair.com