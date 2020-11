Desde el sindicato de funcionarios del Registro Civil anuncian que tienen previsto realizar una huelga general para el próximo 25 de noviembre, donde los servicios estarán suspendidos, no así en los casos especiales como acta de defunción y de nacimiento. La medida de fuerza se debe al recorte del presupuesto.

Así lo confirmó Liz Leguizamón, funcionaria de dicha institución en entrevista con radio Ñanduti, y que en esta ocasión se unirán los 3 sindicatos del Registro Civil.

“El 25 de este mes nos vamos a huelga no tenemos de otra. Con relación al presupuesto, no estamos pidiendo aumento solo queremos que no nos quiten lo que ganamos el año pasado. El recorte corresponde al 15%, unos G. 5.700 millones destinado a la institución”, expresó.

La funcionaria explicó que la medida de fuerza es para solicitar el cumplimiento de la ampliación contemplada en el Presupuesto General de la Nación 2021.

Manifestó que en primer lugar, para este 19 de noviembre tienen prevista una asamblea con el nuevo director de dicha institución, Ariel Centurión González y posteriormente realizarán la huelga general.

Por último, Leguizamón aclaró que los servicios estarán suspendidos, salvo casos especiales como acta de defunción y de nacimiento.