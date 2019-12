El Departamento de Estado de los Estados Unidos dispuso una medida restrictiva contra Óscar González Daher y Javier Díaz Verón. De esta manera, ambos quedan vedados de por vida y no podrán pisar suelo norteamericano.

El motivo expuesto por las autoridades de dicho país es que estas personas están supuestamente implicadas en “significativos hechos de corrupción”.

Estas acciones refuerzan nuestro compromiso de trabajar juntos con el gobierno y el pueblo paraguayo para fortalecer la #Democracia y luchar contra la #Corrupción https://t.co/dHLGqwaBDP #UnidosContraLaCorrupción — Lee McClenny (@USAmbPY) December 10, 2019

La prohibición de visitar EE.UU. se extiende además a los familiares directos de González Daher y Díaz Verón: Nélida Chávez de González, Óscar Rubén González Chávez, María González Chávez. Además de María Selva Morínigo, Yerutí Díaz Morínigo, Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y el hijo menor de Javier Díaz Verón.

El embajador norteamericano en Paraguay, Lee McClenny, indicó que hay más personas en la mira que sufrirían la misma sanción de por vida.

OGD NO RECIBIÓ NOTIFICACIÓN

La abogada Sara Parquet indicó a la radio 730 AM que hasta el momento no recibieron la información oficial de los Estados Unidos. "Nosotros no tenemos idea de lo que están publicando los medios porque no tenemos notificación oficial", agregó.

La letrada indicó que habló con su defendido y resaltó que este le manifestó que ni siquiera tenía visa. "No acostumbra a viajar. No sabemos lo que se canceló", agregó.