La viceministra Alejandra Peralta hizo el anuncio a través de sus redes sociales. En contacto con la radio 650 AM, ahondó sobre su iniciativa, la cual pretende premiar a 50 jóvenes que no participaron del amotinamiento ni destruyeron sus aulas, ni quemaron sus colchones. Estos internos protegieron a sus profesoras y a la cocinera de la institución educativa.

“Estaba previsto que hoy hagamos un reconocimiento a estos chicos pero se pospuso para septiembre con presencia del presidente Mario Abdo. Entregaremos un diploma por su comportamiento en situaciones de crisis. También tenemos preparado un obsequio especial para ellos. Estamos convencidos que lo bueno se debe dar a conocer y por supuesto, se debe estimular”, indicó.

Peralta resaltó que este reconocimiento podrá ser añadido a los expedientes judiciales de los menores, como indicador de buena conducta.

NO APOYA PREMIACIÓN

La especialista en Derechos Humanos y prevención de torturas, la abogada Diana Vargas, manifestó en cambio que le ocasionaba escozor que se desconozca el modelo de atención a adolescentes en conflicto con la ley y los fines educativos del sistema.

“Ellos no necesitan más premio-castigo. Menos aún más segmentación y estigmatización entre buenos y malos. Eso no educa. Con esto podrían exponerlos a recibir un ‘obsequio especial’ de parte de los felicitados. Es un refuerzo para la división entre los malos y los buenos, así que a cuidar a los ‘jagua’i’. ¿Quieren generar rivalidad entre pares o entienden nada de la adolescencia?”, cuestionó a través de su cuenta en Twitter.

SU VESTIMENTA EN REQUISA

Días atrás, Alejandra Peralta participó de la requisa en el Penal de Encarnación. La misma publicó en su cuenta de Twitter una fotografía donde se la ve acompañando a los agentes policiales que realizaron el operativo. Llamó la atención que la autoridad civil utilizara un uniforme táctico para dicho procedimiento.

En entrevista en el programa de su padre Carlos Peralta (780 AM), la viceministra Alejandra Peralta esgrimió que acompañó al pelotón para garantizar los derechos humanos de los internos. Aclaró que su vestimenta respondía a una cuestión de estrategia, porque debía pasar desapercibida durante la incursión. “Yo recorrí todas las penitenciarías (en otras oportunidades), nunca me faltaron el respeto. Me dicen tía, no me miran como una mujer. Eso es gracias a la vestimenta y al trato que tengo con ellos”, remarcó.

Tras la requisa, Peralta recorrió las celdas de los reclusos para conversar con ellos, conocer sus preocupaciones y necesidades y tomarse fotografías.

Después de la requisa en #PenalDeEncarnación me quedé a conversar con las personas privadas de libertad, uno de ellos me pidió solo dos cosas: una Biblia y una oración. Por supuesto el pedido fue inmediatamente cumplido. pic.twitter.com/BKwhyvp4Ar — Alejandra Peralta (@aleperaltamerlo) August 28, 2019

CRITICAN SU ARENGA Y VESTIMENTA

Por otra parte, la abogada Diana Vargas, excomisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, insistió en conversación con la R800 AM que existe una “militarización” de los agentes penitenciarios. “Me preocupa el perfil del Ministerio de Justicia, que muestra a funcionarios armados como que irán a Afganistán”, indicó.

“Hay una militarización del servicio penitenciario desde el uniforme hasta la formación e incluye a autoridades vestidas como si fueran Rambo, con el ‘parapara’i’. Así le trata luego el personal al privado de libertad, como que este es un prisionero de guerra”, cuestionó con relación al video en el que se ve a Peralta arengando a los guardiacárceles del Penal de Coronel Oviedo y considerándolos como “grupo de reacción”.

Mensaje de reconocimiento a los flamantes egresados del Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios (GRAP) de Cnel Oviedo. Seguiremos apostando a la capacitación como eje fundamental de la excelencia. ⁦@MJusticiaPy⁩ pic.twitter.com/hka3P4KPfd — Alejandra Peralta (@aleperaltamerlo) August 23, 2019

Vargas señaló que existen grupos especializados en la Policía para reaccionar ante casos de amotinamiento. En cambio, hace falta más guardiacárceles mediadores de conflictos.