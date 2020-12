En entrevista con el programa Tempranísimo (Gen y Universo 970), el neumólogo José Fusillo indicó que no debe extrañar que existan este tipo de mutaciones, porque el virus posee una enorme capacidad de adaptación. “Puede ser parte vital del virus para sobrevivir a nuevas condiciones”, aseguró.

El entrevistado señaló que ahora se debe determinar el riesgo de contagiosidad de la nueva cepa del coronavirus y comentó que inicialmente se habla de que posee 71% más de capacidad de transmisibilidad. “Esa virulencia no significa que sea más mortal, sino que es más contagiosa”, aclaró.

“Es una nueva carta que aparece en este juego que tanto nos complicó desde diciembre del año pasado”, reconoció Fusillo.

La mutación del virus identifica 17 alteraciones potencialmente importantes, lo que permitiría al mismo a ingresar más fácilmente a las células del organismo. Fusillo explicó en ese sentido que hubo cambios en la proteína de pico, que es la llave que usa el virus para abrir la puerta a las células de nuestro cuerpo y apoderarse de ellas.

Aclaró además que esta mutación no es nueva, en atención a que el virus de Wuhan, epicentro de la pandemia, no es el mismo que actualmente está activo en nuestro país, sino que fue mutando para sobrevivir. “Lo que si no se vio antes es que haya 17 alteraciones al mismo tiempo en un mismo microorganismo, por eso hay tantas dudas, no temor, pero sí expectativas de lo que va a generar este nuevo virus en cuanto a su estructura”, dijo.

Respecto a cómo se origina la mutación, el neumólogo explicó que cuando el virus ingresa al organismo comienza a replicarse (fotocopiarse) masivamente y que “en una de esas no sale bien la fotocopia” y allí se genera la mutación. “Cuando las malas copia son en gran cantidad, ahí se genera una nueva cepa mutante”, detalló.

Con relación a la vacuna anti Covid que ya comenzó a aplicarse en algunos países, Fusillo comentó que tendrán la capacidad de generar inmunidad ante la nueva cepa. En el caso de no ser así, se podrá manipular la vacuna para que pueda ser efectiva, según mencionó. "En principio sí servirá", remarcó.