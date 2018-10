El cierre de hospitales no es una alternativa para el sistema de salud y existe un plan gradual para ir solucionando la situación de precariedad en la que funcionan los servicios de Salud Pública, afirmó el ministro de Salud Julio Mazzoleni, tras la destitución del doctor Jorge Rodas que ocupó el cargo de superintendente.

La confirmación del cambio se dio luego de la recomendación de Rodas para el cierre del servicio de urgencias el Hospital Barrio Obrero y la entrega de la resolución al IPS en la que prohíbe la permanencia de pacientes internados en los pasillos de Emergencia de Adulto.

“Todo tiene que ser gradual”, señaló Mazzoleni en contacto con la 1020 AM. Alegó que la decisión de apartar del cargo a Rodas también obedece a una falta de comunicación. “La situación en salud que tenemos es dramática y estamos trabajando en una estrategia pero no hubo una cooperación en ese sentido, tuvimos problemas de comunicación. No podemos enterarnos de cosas por la prensa cuando estamos trabajando en un plan para hacer frente a la situación. Cerrar hospitales completos no es una alternativa válida”, insistió el ministro.

Sobre la resolución de clausurar los pasillos del IPS como espacio para internar pacientes de urgencia, Mazzoleni afirmó que el hecho causó un deterioro y diferencias irreconciliables con el superintendente saliente debido a que no se tuvo en consideración el plan consensuado para llevar adelante el despeje de ese espacio y que estaba contemplado hacerlo en un plazo de 90 días.

En cuanto a la solución de los problemas, dijo que en el IPS hay un plazo establecido de 90 días donde se construyendo una zona para 60 camas, por lo que ayudaría a descomprimir. “La superintendencia dio 90 días y el IPS informó que en 60 días van a superar lo de los pacientes en los pasillos, en todos los hospitales hay un plan gradual que se está aplicando”, afirmó.

Fueron tres las reuniones que mantuvo con Rodas tratando de consensuar las acciones, en plazos, gradual y razonablemente. “El canal de comunicación siempre fue de la prensa, el ministro no se enteraba por vías internas. Es imposible cerrar de buenas a primeras hospitales con todo lo que genera sin un plan para abordar, es fácil cerrar y dejar el problema al resto”, indicó.

Con respecto a las condiciones de precariedad en el servicio de Barrio Obrero y que forman parte del informe presentado por Rodas, Mazzoleni indicó que cada informe debe ser valorado y a partir de ello definir una estrategia que no implique el cierre.

“Cuando uno busca el bien de la gente y algo constructivo y no una cuestión personal es lo que corresponde debería tener la cortesía de que el ministro esté enterado”, agregó con relación a la consulta de si fue o no consultado sobre la decisión de clausura de los pasillos en IPS.

Mazzoleni no mencionó soluciones inmediatas, aseguró que existen planes concretos y solo manifestó que todos los hospitales que requieren cambios están siguiendo un proceso gradual y que está previsto construir un nuevo edificio para el Barrio Obrero.