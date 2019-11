La vocación de cada una fue tomada como un desafío en el que pusieron toda la energía y la mirada o comentario dubitativo del entorno sobre el “no se puede” no tuvo impacto alguno en el camino que decidieron transitar.

Son cuatro mujeres que compiten día a día en su formación o ya profesionalmente en terrenos que históricamente son por lo general ocupados por varones sin embargo, no fue impedimento para que hoy se destaquen en sus áreas.

De niña Kathia Arza Szwako se manejó entre obras de construcción de caminos, edificios y casas junto a su mamá arquitecta y su padre que trabaja en el campo de la ingeniería civil y fue allí que nació su pasión por la construcción.

En principio, se instaló una duda en el entorno familiar pero la joven reflexionó y no dudó en que sería capaz de seguir y enfrentar la realidad, se decidió y empezó a prepararse para la carrera.

“Tenía la posibilidad de estudiar, mi mamá primeramente dudó de mi decisión porque es una carrera más de varones acá en Paraguay y como la sociedad es muy machista aún pero me decidí y estudié, no fue fácil al principio pero cuando empezás te da la pasión que sentís , le puse ganas y seguí”, afirmó.

Hoy, con 22 años Kathia cursa el segundo semestre de la carrera Ingeniería Civil en la Universidad Taiwan - Paraguay y su camino lo tiene bien planeado y trazado porque su objetivo es contar con un doctorado del exterior, conocer países, nuevos idiomas y culturas del mundo.

Apunta a más y señaló que afuera aprenderá nuevas tecnologías de construcción y volverá al país ya que considera que existen falencias en el campo de la construcción y es una realidad que debe mejorar.

Kathia Arza, estudiante de Ingeniería Civil

“Mi idea es ir por el mundo, conocer más y luego venir a aplicar todo en Paraguay”, adelantó.

En el estudio se encontró con que las mujeres van 50/50 junto a su pares varones y que cada vez más optan por la carrera. “Es cuestión de decisión y valentía porque es una carrera difícil, las materias son exigentes, el horario, y una vez ya en lo laboral se opta por trabajar en la oficina o en obras y yo voy por obras, es una desafío grande que quiero asumir”, afirmó.

Sobre el machismo imperante sobre todo en el ámbito laboral, Kathia cree que todo pasa por la crianza en cada familia y es donde tanto al niño o a la niña se les dice que ciertas cosas son solo para ellos o para ellas y se crece con esa mentalidad.

“La mujer puede hacer lo que decida, les digo a las chicas que se animen si están decididas no piensen en lo que dirán los demás, prueben, estudien, esta es una carrera muy linda, te hace pensar mucho, te abre la mente y es un gran desafío”, concluyó.

Una decisión de alto vuelo

Laura Aquino con sus 20 años ya acumuló horas de vuelo y su primer objetivo es llegar a completar las 40 para tener su primera licencia para volar. Su pasión también nació durante su infancia cuando recorría hangares junto a su padre y los aviones despertaron un serio interés que permaneció hasta su adolescencia y fue así que hace unos meses se inició en esta aventura aérea con apoyo de su madre.

“En el 2016 volé por primera vez en un avión civil con piloto de carrera, empecé a conocer más el mundo civil y me dejé de lo militar que es para lo que mi papá me entrenó para probar en la Academia Militar, investigué, me encantó y desde entonces voy como sea hasta el aeropuerto”, compartió con HOY.

Desde su experiencia sí afirma que es un ambiento donde hay “mucho machismo” y ya pasó por una mala experiencia de acoso sufrido por parte de un comandante, hecho que la entristeció porque no esperaba encontrarse con una situación así entre personas cultas y con mucha preparación.

Laura Aquino, estudiante de pilotaje

“Me dolió que haya pasado tan temprano, no esperaba y lo conversé con mi mamá, quiso que lo lleve al plano judicial pero desistí y ahora estoy enfocada en sumar mis horas de vuelo”, señaló convencida.

Si bien el proceso es lento porque las horas que pueda sumar también guardan relación con la disponibilidad monetaria, Laura apunta a que en poco tiempo más esté lista para cumplir con su gran meta que es llegar a pilotar un avión de aerolíneas y aseguró que no importa con lo que se encuentre en el camino, que seguirá la carrera que eligió.

“Nada es imposible, cuando una quiere y se propone hay que seguir para salir adelante. La mujer puede hacer de todo y hasta hay mejores pilotos mujeres que vuelan los mejores aviones porque son talentosas”, puntualizó.

Doctorado exitoso para aportar al país

Con un doctorado en España volvió al país tras un poco más de dos décadas formándose en el campo de la Biología Molecular y hoy, la Doctora Ruth Zárate Romero (45) es una investigadora que aporta conocimiento en la detección del cáncer de colon en el país.

Asegura haber tenido oportunidades y que las aprovechó desde el inicio de su carrera aquí en Paraguay donde se recibió para luego emprender vuelo a Europa.

Sus profesoras de Citología y Citogenética la impulsaron y animaron a seguir sus estudios en el exterior para especializarse ya que vieron potencial en ella.

Buscó salir a través de una beca con un promedio superior a 3,5 y todos los otros requisitos reunidos, fue aceptada y en setiembre de 1997 partió a España. Fue alegría y susto, recordó ya que era una época en que pocos egresados salían afuera para especializarse.

“Decía que terminaba mi doctorado y me regresaba, acabé en 2001 y en Paraguay aún no había grandes desarrollos ni tecnología en el área de genética y me dio un poco de miedo volver porque a qué me iba a dedicar con lo que aprendí entonces dilaté mi venida y solicité permiso de trabajo y residencia, la conseguí en un año, busqué trabajo, ya no era estudiante y tuve una espera de un año”, recordó.

Doctora Ruth Zárate Romero, investigadora

Durante 15 años formó parte del plantel de investigación de la Clínica de la Universidad de Navarra, España en el laboratorio de Biotecnología donde realizaban diagnóstico de cáncer de colon, tiroides y mama y volvió al país en enero pasado para incorporarse al plantel del Centro para el Desarrollo de Investigación Científica (CEDIC)

“Allí me formé íntegramente y profesionalmente para el perfil de un doctor y ya en el 2014 y 2015 recibí una invitación el CEDIC con un proyecto de equipar el laboratorio y que vuelva al país”, señaló.

Destacó el crecimiento de las ciencias y el campo de investigación en el país y la participación de las mujeres en estos espacios que sí es proporcionalmente mayor tanto en España como acá.

Lo que sí notó es que independientemente a que hay mayoría femenina en el campo de la investigación, por lo general las cabezas de grupos o laboratorios están dirigidas por hombres.

“Podemos decir que en cierta forma es una cuestión de tradición, pero no por ello tendríamos que dejar que siga siendo así porque nosotras tenemos el perfil, el rol y la formación sólida para ocupar esos cargos y en todos los ámbitos”, puntualizó Zárate.

En sus manos está su destino

Una década de trayectoria lleva Gloria Saleb (28) en el arco y está segura que es la mejor decisión que tomó porque es una carrera que la hace feliz y solo le dio buenos momentos.

La cancha, las competencias, los viajes y su equipo forman parte de todo lo que la apasiona y con lo que pretende llegar bien lejos. Al principio nada fue fácil porque la adaptación y la preparación como arquera fue un constante dolor físico que hasta la hicieron entrar en dudas de seguir pero encontró apoyo de su familia y su preparadora y siguió.

“El fútbol es lo mejor que pude haber elegido, gracias a él conocí países, amistades, intercambio de culturas, esto me dio el deporte, no fue fácil, la peleé mucho y con mucho sacrificio porque me encontré con arqueras de primer nivel”, recordó.

En el camino también tuvo la experiencia de amigos, sobre todo, que indirectamente buscaban desanimarla diciéndole que “el fútbol es cosas de varones”.

Gloria hizo oídos sordos y siguió porque se sintió acompañada y la movía una motivación muy grande que la llenaron de fuerza para apuntar a su meta: ser una profesional en el exterior y ayudar económicamente a sus padres.

Por el momento, atiende un puesto de venta de pohâ rohysa ( remedio refrescante) por las mañanas para luego dirigirse a las prácticas en Primera División Femenina de Cerro Porteño y por las noches los fines de semana trabaja de moza.

“Ya tengo compañeras que están cumpliendo sus sueños afuera y dejando bien en alto el nombre del país y esto es así, te trae satisfacciones personales y profesionales, le aleja de los vicios y las drogas”, recomendó.

Pidió que el fútbol femenino se profesionalice y que pronto, su equipo pueda jugar en la nueva Olla azulgrana.

Las brechas entre mujeres y hombres persiste

En el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el pedido de justicia y protección es unánime en las manifestaciones de organizaciones de mujeres que además reclaman otro tipo de desigualdades que luego se traducen en violencia, una de ellas es la brecha salarial y la carrera emprendida por mujeres profesionales que día a día compiten por un puesto laboral y por el respecto de sus derechos en los diferentes ámbitos.

Según las cifras oficiales de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), en Paraguay persiste una diferencia salarial de alrededor de 25% a favor de los hombres que en promedio ganan aproximadamente 669.000 guaraníes más ocupando un mismo cargo.

Mientras que un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la tasa de participación de mujeres en el mercado laboral es del 50% con los años de estudios similares al de los hombres sin embargo, las brechas se siguen manteniendo a favor del grupo masculino.

Otro dato de Fundación Capital Paraguay indica que el 33,9% de los hogares paraguayos tienen como cabeza a una mujer y cerca del 68% son hogares del área urbana además de que en el país de cada 10 emprendedores, 7 son mujeres.