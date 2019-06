En charla con la radio 650 AM, el legislador de Honor Colorado adelantó su postura a favor de la devolución de la terna conformada por el Consejo de la Magistratura para la Corte Suprema de Justicia y que integran Carolina Lla­nes Ocampos, Alma María Méndez de Buongermini y Linneo Augusto Ynsfrán.

“Tenemos a una ministra del Poder Ejecutivo como postulante a ministra de la Corte Suprema. En este caso hay que ser y no parecer. Lo que corresponde y los más razonable es devolver la terna. Voy a tratar de convencer a mis colegas”, dijo.

El congresista insistió que no corresponde dicha situación y recordó que en la administración anterior la entonces ministra de Justicia, Sheila Abed, decidió no concursar, de modo a no comprometer al Poder Ejecutivo.

Riera criticó que Llanes arrancó cuarta en las evaluaciones del CM, luego bajó al puesto 16 y sorprendentemente después terminó en el tercer lugar tras hacerse el polémico test de honorabilidad de los concursantes. “Hay gente que no tiene ningún tipo de denuncias, currículum impecable e increíblemente aparece con un puntaje menor”, lamentó.