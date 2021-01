El dos días más Bianca Patiño Maíz recibirá la vacuna Zolgensma para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal que padece y genera una gran expectativa en sus familia y toda la gente solidaria que se sumó a la campaña para que finalmente logren la aplicación de esta solución genética.

Su papá, José Patiño explicó que este miércoles a las 7:30 se iniciará el proceso con la aplicación de corticoides para evitar el daño hepático que es una de los efectos adversos que puede provocar esta droga.

“El proceso puede durar una hora y luego quedar en observación otras 6 horas ya que se trata de una medicación muy fuerte””, explicó en contacto con Universo 970.

Esta aplicación es la primera a nivel nacional y marca un hecho histórico ya que se trata de la primera terapia genéticia utilizada a nivel mundial como Europa, EEUU, Japón y el Medio Oriente.

Patiño destacó que la intención es que esto se aplique ya junto con el test del piecito antes de los síntomas y en forma temprana a los bebés.

La información sobre los niños que recibieron esta terapia es que los que se aplicaron sin síntomas tienen una vida normal y aquellos que ya presentaban síntomas dejaron las máquinas, se sientan, comen solos y hasta caminan.

“La aprobación de este medicamento con fase de prueba real se aprobó com una cura por los efectos que son buenos y depende de las condiciones en las que está el niño o niña ya que no regenera los nervios ni músculos atrofiados y veremos hasta qué punto Bianca perdió o no esos nervios”, puntualizó.