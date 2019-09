“Me animé a compartir mi historia porque en esos niños que esperan por una familia. Deseo que todos los niños tengan familia como yo la tuve y tengan oportunidad de ser buenos ciudadanos como yo lo intento todos los días”, dijo el doctor Morínigo al diario Crónica.

Carlos Morínigo tiene actualmente 42 años de edad, nació en el Hospital de Clínicas y fue allí donde su madre biológica decidió dejarlo apenas nacido. Unos días después una familia decidió adoptarlo y formarlo para convertirse en el profesional que hoy es.

“Desde chico mis padres me contaron la historia de que soy adoptado. Y es como debe ser. Siempre es mejor contar la verdad. Mi mamá (adoptiva) me encontró y enseguida me tomó cariño. Estaba en busca de un hijo para adoptar y el destino nos cruzó. Ella es el amor de mi vida. Hasta hoy en día me malcría”, precisó Morínigo.

El doctor Morínigo dijo que esta muy agradecido por el hecho de que su madre biológica no lo hayan “abortado o tirado en cualquier lugar”, sino que le dejó en un lugar donde otras personas le iban a poder dar “una mejor vida”.

Comentó que se enteró de que su madre biológica falleció en el 2010, pero nunca pudo hablar con ella. “Me hubiese gustado conversar con ella”, agregó.

Por otro lado, Morínigo dijo que la adopción en el país sigue siendo un tema muy complicado, debido a todos los procesos que se deben de cumplir y sostuvo que muchos niños están a la espera de una familia.