El arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, salía de la celebración eucarística que ofició en la Catedral de Asunción, tras lo cual se retiró caminando.

Al alcanzar la intersección de Presidente Franco y Chile, integrantes de la comisión de escrache reclamaron a los gritos que no haya abordado en su homilía la crisis política y que no le escuche al pueblo, tras lo cual lo calificaron de cómplice y corrupto a él y a la Iglesia Católica.

“Quisieron actuar con violencia, para calmar los ánimos fueron aprehendidas dos personas, (…) los videos que estamos viendo en redes sociales son después de los hechos, manifestaron algunos que le escupió al monseñor o intentó escupirle”, explicó a la 970 am el Crio. Gral. Édgar Meza, director policial de Asunción.

Argumentó que la detención tuvo un carácter preventivo y que horas más tardes ambos fueron liberados por disposición de la Fiscalía, que los convocó para el 20 de agosto a una declaración para investigar lo acontecido.

El director alegó que la Policía Nacional actuó de oficio precisamente para prevenir que el caso pase a mayores y aclaró que no si bien no está prohibido manifestarse, lo que no corresponde es molestar a terceros.