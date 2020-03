En la sesión ordinaria de este miércoles, la primera del año, la diputada por Alto Paraguay, Marlene Ocampos, comentó la terrible experiencia que tuvo el sábado último en el Chaco, durante la inauguración de un tramo del asfaltado de Loma Plata.

La legisladora fue acompañada por algunos pobladores que deseaban saludar personalmente al presidente de la República y tomarse una foto con él. Sin embargo, los militares de la escolta le impidieron el paso e incluso la agredieron, según denunció.

“Dos de los militares me dijeron que no iba a pasar y les dije, yo soy diputada nacional por Alto Paraguay, permítanme pasar, terminé de hablar y me propinaron del lado izquierdo, codazos que ustedes ya vieron la secuencia de los golpes que quedaron marcados en esa piel”, relató Ocampos y agregó que posteriormente otro de los militares le dio un “pechazo”.

La diputada Ocampos consideró que todos los discursos de solidaridad por la violencia contra la mujer son de boca para afuera, no obstante aclaró que posteriormente el mandatario Abdo Benítez le pidió disculpas.

AMARILLLA A LA “DEFENSA”

Al escuchar el relato, la diputada liberal Celeste Amarilla intentó salir en defensa de su colega y sostuvo que si hubiera sido Cynthia Tarragó la que estaba en ese lugar, no le hubiera pasado lo mismo, pues la reacción de los guardias hubiera sido diferente.

“Ese es el problema que tenemos en Paraguay las feas, las morenas y las viejas, esto tiene que asumirse, no es un defecto ser vieja, es una suerte no morirse joven”, expresó Amarilla.

Opinó que los guardias de la escolta presidencial e incluso los legisladores y el mismo presidente deben aprender a respetar a la mujer, pero no por su aspecto.

“Ya reivindiqué una vez a las putas, ahora reivindico a las feas y a las morenas, porque me incluyo entre ellas, respeten a la mujer, no por su cara, por su forma o su físico, sino por ser mujer”, recalcó.

Insistió en que nada de esto hubiera acontecido con Cynthia Tarragó o Gaby Wolscham, ya que ambas son rubias y lindas.