La intención de volver a fase 0 planteada por gremios médicos no es acompañada por el Doctor Felipe González, director del Ineram. Para el profesional, una solución rápida al aumento de los casos de contagio por COVID-19 pasa por un cuidado y responsabilidad personal y a su criterio si cada persona lo lleva a la práctica, será efectivo en forma colectiva.

“Si frenamos este contagio masivo vamos a poder avanzar, es difícil retroceder en este momento y pedirle a la ciudadanía que pierda el empleo, que no tenga ingresos y llevarlos a una situación límite cuando que el país tiene sus dificultades para subsanar eso”, manifestó en contacto con Ñanduti.

González aboga por la toma de conciencia de la ciudadanía y que se entienda que la solución está en cada uno.

Adelantó que no habrá cambios significativos en los próximos meses en cuanto la ocupación de camas que muestra en cada reporte diario que no disminuye el número de pacientes graves que requieren cuidados intensivos, sí hay más altas en cuidados intermedios y se liberan camas que nuevamente son ocupadas.

En el caso de los ingresados a terapia intensiva permanecen un mínimo de 15 días y esta este es uno de los motivos por lo que el sistema está saturado.

“En nosotros está cambiar esto, no les decimos que no trabajen, solo les pedimos que se cuiden”, señaló el profesional.

En cuanto a insumos, confirmó que cuentan con stock suficiente y que los quejas de los familiares son relación a pedidos durante la madrugada de jeringas o cuestiones básicas se debe a que la farmacia trabaja hasta las 21:00 y no 24 horas.

“En cuanto a insumos estamos con un 80 por ciento de lo que venimos utilizando normalmente, la farmacia no trabaja 24 horas y la reposición a veces no es inmediata pero insumos más importantes y costosos como oxígeno no se les pide”, puntualizó.