Mediante una comunicación con la radio Sin Fronteras 98.5 de Pedro Juan Caballero, el supuesto miembro del EPP amenazó al aire a los agentes policiales de apellido Quiñónez y Chamorro, quiénes serían del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.

“Ndeve guarã Quiñonez ha ndeve guarã Chamorro, anive reiko reipo’o la mitã ha anive reiko rejuka la inocente, cualquier momento rokachata penderehe”. Para vos Quiñonez y para vos también Chamorro, ya no maltraten y no asesinen a los inocentes, cualquier momento vamos a atraparles a los dos, expresó.

El hombre, que dijo pertenecer al EPP, manifestó que recibió una denuncia sobre un hecho de asesinato que ocurrió en PJC, por lo que también la amenaza fue dirigida para los integrantes de Justicieros de la Frontera.

“A muchos inocentes ya mataron, hay muchos policías que no hacen su trabajo, ellos saben bien quiénes son, por qué no hacen justicia, no hacen su trabajo”, cuestionó.

Finalmente, el hombre dijo que realizarán un operativo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, con procedimientos ‘profundos’ para demostrar a las autoridades lo que significa la lucha de los campesinos.

“Nosotros defenderemos a las familias de Pedro Juan Caballero, porque muchos inocentes ya fueron asesinados. El EPP deja este mensaje”, puntualizó.