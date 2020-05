La ministra de Industria y Comercia, Liz Cramer, explicó que las condiciones aun no están dadas en cuanto a la reapertura del Puente de la Amistad, debido a que puede producirse un contagio masivo en esa parte de la región.

Cramer dijo que el Ministerio de Salud hizo unas estimaciones, por lo que tienen que ver todas las formas creativas para ayudar a ese punto del país, porque en este momento no están dadas las condiciones para reabrir la frontera de Paraguay y Brasil (Puente de la Amistad).

“No es que se puede aislar a una región del país, ya que el 70% de las personas que trabajan en Ciudad del Este provienen de otras ciudades. No se va a poder hacer un cinturón solo del microcentro ya la que gente puede esparcir el virus a las demás zonas. El cinturón debería de ser mucho más grande y mucho más complejo que abarque otros sectores donde no son solamente comercios “, explicó en comunicación con la 1000 AM.

Indicó que en la reunión que se llevó a cabo días atrás, cada uno vino con el fin de mirar detenidamente y con mucha preocupación todo lo que tenga que ver con fronteras. Además, trabajan con el Consejo Nacional de Defensa para determinar las facilidades, incluso “ellos ha sido muy generosos en la Cámara de Comercio con su gente, pero la situación en el Este no es nada fácil, es la más compleja porque incluso se han reanudado los vuelos en Brasil de Foz de Yguazú- Sao Paulo (epicentro de mayor contagio por Covid-19", sostuvo

Misma situación pero menos compleja en Pedro Juan Caballero

En PJC plantearon otra realidad, es una ciudad con otra capacidad por la demografía y geografía, por lo que Euclides Acevedo , ministro del Interior, fue para conversar con las autoridades, contó.

El caso de Salto del Guairá, la ministra manifestó que también hay un problema en cuanto a comercios. “Muchos de los que viven en Salto del Guairá, trabajan en Brasil y se quedaron ahí, por lo que paradójicamente están desempleados en Brasil”, señaló.

Insistió que la decisión sobre el tema dependerá de lo que diga el informe del Ministerio Salud en los próximos días para ir avanzando en las cuatro fases que corresponden a la “Cuarentena Inteligente”.

"Por el momento las fronteras están cerradas y se prevé otra modalidad de cuarentena para que los pueda pagar, hay empresas que quieren venir y están dispuestos a pagar, de paso pagar la cuarentena para alguien que no puede de su equipo (gerente, jefes). Hoy el flujo entre los países no está habilitado, no hay indicación de una aproximación de fecha sobre eso", sentenció.