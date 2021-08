El grupo Zuccolillo no logra refutar denuncia por lavar dinero de Leoz

El banco Atlas, a través del diario Abc Color, que pertenece al mismo grupo empresarial (Zuccolillo), arrancó una campaña de confusión y medias verdades con el único propósito de engañar a la opinión pública y amedrentar a quienes lo están investigando (fiscales, jueces y autoridades de entes públicos) por el presunto lavado de dinero que habría cometido junto con el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. Lo único que el grupo Zuccolillo debe aclarar y no lo hace hasta ahora es si efectivamente realizaron la “debida diligencia ampliada” cuando concretaron dos contratos fiduciarios con Leoz por valor de US$ 6 millones, cuando sobre el ex mandamás del fútbol sudamericano ya pesada una orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia de los Estados Unidos. La denuncia de la Conmebol se sustenta en que no existe registro alguno de que el banco Atlas haya emitido señal de alerta cuando concretó la operación con Leoz. El grupo Zuccolillo ignora esta denuncia e intenta desviar la atención con cortinas de humo.



Fuente: Por Jorge Torres Romero Cinthia Mora