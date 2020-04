El vuelo humanitario de la compañía Eastern Arlines de Estados Unidos, tiene como finalidad repatriar a los ciudadanos norteamericanos que se encuentran en nuestro país.

La situación fue aprovechada por los 157 connacionales –en su mayoría jóvenes- para retornar al territorio nacional. El arribo está previsto para esta tarde a las 16:00 hs.

Attention U.S. citizens in Paraguay

Eastern Airlines has scheduled a flight from Asunción to Miami on Thursday, April 23. For more information, visit https://t.co/r94OPF8bgu.

— Embajada de EE.UU. (@laembajada) April 19, 2020