La exministra de Educación, Nancy Ovelar manifestó que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) debe bajarse de su nube para desarrollar las actividades escolares este 2021 de acuerdo a la realidad. Indicó que no se debe desoír a los autores principales, ya que la modalidad virtual en varios puntos del país carece de soporte tecnológico.

La exministra de Educación, Nancy Ovelar expresó su preocupación en cuanto a la actitud del MEC, ya que según su parecer, no es honesto que desde dicha cartera de Estado sostengan el discurso de ‘éxito’ sobre lo que fue el plan que se desarrolló el 2020.

“Hay voces que dicen lo contrario, incluso dentro de la Capital, donde no hubo condiciones tecnológicas para sostener el formato virtual, porque las clases de whatsApp no son ni chicha ni limonada”, remarcó Ovelar en entrevista con radio Universo 970 AM.

Indicó que a nivel nacional todavía cuesta el acceso a la tecnología, hecho que debe ser encarado por el MEC, ya que incide de manera considerable en la educación en tiempos de pandemia y calificó de optimista creer que todos los estudiantes del país se inscribirán a través de la aplicación, según como pretende la institución.

“El MEC debe dejar de mirarse el ombligo y mirar la realidad con coraje, debe bajarse de su nube. Nosotros ya teníamos problemas graves con el nivel de aprendizaje con las clases presenciales y esta pandemia nos pone a disposición de la mediación tecnológica para generar la enseñanza”, afirmó.

En tal sentido, subrayó que el sistema debe dar respuestas concretas y no desoír a los participantes, tanto los que reciben las tareas por whatsApp como los que quedan afuera, y no completan el proceso didáctico de aprendizaje continuando con la modalidad virtual como si el soporte tecnológico fuera como países del primer mundo, indicó la entrevistada.

Finalmente, dijo que esos criterios son los puntos que el MEC debe ajustar y las actividades escolares deben desarrollarse con la realidad de los estudiantes del país.

Cabe mencionar que las escuelas y colegios del sector público iniciarán el año lectivo el próximo 2 de marzo con grupos intercalados en la modalidad virtual y presencial.

Los padres deberán registrar a sus hijos a través de una aplicación que será dada a conocer en breve, según adelantó Robert Cano, viceministro de Educación.