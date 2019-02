La diputada Kattya González defendió lo resuelto ayer en sesión extraordinaria de la Cámara Baja, donde el pleno aprobó por mayoría absoluta la destitución de Sandra McLeod, sin tener en cuenta la respuesta del TSJE que sigue pendiente, sobre la validez o no de la sesión de la Junta en la que aceptaron la renuncia de Sandra McLeod y designaron en su lugar a Celso Miranda.

Al respecto discutió con el periodista Benjamín Livieres cuestionó que la Cámara Baja rompió la autonomía municipal al anular lo decidido en la Junta Municipal de CDE, donde siete de los 12 concejales aceptaron la dimisión presentada por McLeod.

“Eso no tenés que decidir vos, eso es de la Justicia Electoral, sos diputada, no juez, te cuento”, dijo Livieres a la legisladora González, en relación a si era o no válida la sesión de la junta, realizada el lunes pasado fuera de la sala correspondiente.

Al respecto, González insistió en que a ella y a los 80 diputados les corresponde juzgar el proceso de intervención y que la decisión mayoritaria de 52 legisladores, fue la que encarriló un proceso que desde un principio no fue pacífico debido a la virulencia que se generó.

“Esto culmina recibiendo el informe del grupo interventor que estuvo 60 días y ante la gravedad de lo planteado corresponde consumar la decisión que se dio a través de la destitución”, afirmó.