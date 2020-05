Los departamentos fronterizos se configuran en un peligro al ser focos de contagio del coronavirus, en especial Alto Panará. Salud Pública insta a no bajar la guardia y no descarta aplicar una territorialización con cinturones sanitarios para separar la región de las demás del país ante una explosión de casos.

El viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, manifestó a la radio 730 AM su preocupación por el leve incremento de casos sin nexo en Alto Paraná y Central (en alrededores de San Antonio). Señaló que actualmente la mirada está puesta en las zonas fronterizas y en especial en Ciudad del Este, Hernandarias y Presidente Franco, por la densidad poblacional y el gran movimiento comercial.

“Es altamente probable que el virus esté circulando en esas localidades. Esto no es para generar alarma, sino que tomen consciencia. Tenemos el dato que se estaría dando esto y será importante que la población tome las medidas, debemos subir la guardia”, resaltó.

Portillo indicó que no descartan aplicar la territorialización de esa zona con los cinturones sanitarios, aunque remarcó que de momento el escenario epidemiológico se presenta favorable, así que a corto plazo no se daría esta posibilidad, siempre y cuando no exploten los casos de coronavirus.

La autoridad anunció que para aumentar los testeos en el este del país, se construirá un laboratorio de biología molecular en el predio de la Universidad Nacional del Este para la toma y análisis de las muestras. También se instalará una cabina de toma rápida.

Mientras tanto, aquellas personas que presenten los síntomas respiratorios pueden acudir al Hospital Regional de IPS en Alto Paraná para practicarse el test de COVID.