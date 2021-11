El director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, reconoció que la postura oficial del Brasil es la de bajar la tarifa a partir del próximo año, debido a la amortización de la deuda.

“Si bien se ha tenido muy buen diálogo seguiremos negociando, no tengo duda de que vamos a encontrar una solución, hay buen ambiente”, expresó Cáceres en entrevista con el canal Gen.

Consideró que el resultado será una combinación de todo y que el hecho de haber tenido un diálogo en Brasilia, involucrando a las altas partes, es una muestra del trabajo en equipo.

Reveló que el 15 de diciembre se llevará a cabo la reunión del Consejo, por ende, allí se tendría una respuesta del Brasil.

“Si no hay acuerdo, se cumple lo establecido en el Anexo C. Hay gente que habla de una reconducción tácita, pero no es tan sencillo ese tema porque al no fijarse la tarifa, cada uno va a pagar lo que cree que tiene que pagar”, respondió el director ante la consulta de lo que sucedería si no se llega a un acuerdo.

La Itaipú Binacional aprobó la creación de una Comisión de Cuentas, que buscará fiscalizar las finanzas de los últimos cinco años, como un mecanismo adicional de auditoría. La propuesta fue hecha por Paraguay y aceptada por Brasil.

Estará integrada por tres representantes paraguayos de la Contraloría General de la República y tres brasileños del Tribunal de Cuentas de la Unión.

Será una instancia binacional autónoma de fiscalización de cuentas de Itaipú, y sus miembros actuarán conjuntamente, como mecanismo adicional de auditoría de la binacional.