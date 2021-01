Debido a que no se dio una comunicación formal para la desvinculación de 60 médicos especialistas de IPS, estos reclaman hoy frente al Hospital Central que se concrete la mesa de diálogo porque todo fue tratado de manera informal vía WhatsApp o cruce de llamadas, nada formal, explicó el Doctor Giulio Ingolotti.

La denuncia de los profesionales que quedaron sin contrato es que la lista fue confeccionada con los nombres de quienes venían reclamando el reconocimiento de la antigüedad desde la residencia además de mejores condiciones laborales.

Esta mañana, un importante grupo de profesionales médicos se encuentran apostados frente al acceso principal del centro asistencial en espera de una comunicación formal por parte de las autoridades.

Con respecto a la atención que se podría resentir en IPS, Ingolotti afirmó que no querían llegar a esto y que lo siente por los asegurados. “Vamos a hacer que nuestros pedidos sean escuchados, nos están obligando a llegar a este punto, nos dijeron que los compañeros serán recontratados pero mientras no se concrete no tenemos nada, necesitamos un compromiso firme”, puntualizó.