La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) concedió ayer jueves la aprobación definitiva como primer tratamiento contra el COVID-19 al antiviral de Gilead Remdesivir, hasta la fecha el único con autorización del regulador para tratar la enfermedad.

En charla con la radio Universo 970 AM, el epidemiólogo Guillermo Sequera sostuvo que la FDA concedió dicha aprobación sin muchas explicaciones, ya que desde el interior de la misma organización saltaron voces disonantes que cuestionan si este medicamento servirá para pacientes leves, graves o críticos de Covid-19. “Hay presión de farmacéuticas y de fuerzas políticas de tener una cura”, reconoció.

“El remdesivir no aporta mucho en líneas generales en el resultado clínico, te morís o no. No es que porque tomás remdesivir te vas a salvar. Si te vas a morir, te morís igual. El remdesivir no cambia el fin clínico del paciente con Covid. Sirve para reducir el tiempo de internación pero no lo más importante, de si te morís o no. No aporta mucho”, lanzó.

Sin embargo, el principal epidemiólogo estadounidense, el doctor Anthony Fauci, defendió el uso del Remdesivir, que está siendo administrado a pacientes en Estados Unidos y con el que fue tratado el presidente Donald Trump durante su convalecencia a comienzos de mes.

"Es increíble que en menos de un año desde los primeros informes de infectados por la enfermedad conocida como covid-19 en los Estados Unidos tengamos un tratamiento que está disponible para todos los pacientes que lo necesiten", indicó en un comunicado el consejero delegado de Gilead Remdesivir, Daniel O'Day.