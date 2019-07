En la cabecera del futuro segundo puente se llevó a cabo el acto de lanzamiento de la licitación para los Estudios de Factibilidad Económica, Socioambiental y Diseño Final de Ingeniería del puente que unirá a los departamentos de Alto Paraguay con el estado de Matto Grosso do Sul.

El presidente Mario Abdo Benítez, los directores generales de la Itaipú, José Alberto Alderete (Paraguay) y Joaquim Silva e Luna (Brasil) participaron de la presentación.

“En abril del 2023 vamos a estar juntos para estirar esa cinta e inaugurar juntos esta obra de nos unirá a todos”, dijo el gobernador del estado de Matto Grosso Du Sul Reinaldo Azambuja.

Por su parte, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, destacó la envergadura de esta obra, producto de los lazos de fraternidad entre los pueblos del Brasil y Paraguay.

“No puede ser que hayan pasado 54 años de que Paraguay y Brasil no podían construir otro puente de unión y no quería ser yo un presidente más que pase por la conducción nacional sin dejar un legado de conectividad”, afirmó Abdo Benítez durante su discurso.

Abdo recordó que las primeras tratativas de este gran emprendimiento incluyeron una visita al entonces presidente Michel Temer, a quien le propuso que el proyecto que iba a ser financiado por el Estado brasileño, quede a cargo de la Itaipú Binacional, como símbolo de fraternidad con participación de empresas paraguayas, algo que finalmente se concretó.

“Estos son los gestos que nosotros los paraguayos no nos vamos a olvidar, quiero que le envíe mi abrazo al presidente Jair Bolsonaro, me emociona cuando me llama Marito, porque él no me llama señor presidente de la República, me llama mi amigo Marito”, celebró el mandatario.

Finalmente dejó un mensaje a los pobladores de Carmelo Peralta y Puerto Murtinho, comunidades según él aisladas, y aseguró que hoy cambia la historia para ambas localidades, pues además se vence años de falta de confianza, pues nadie creía que hoy se estaría hablando de esta construcción.

Finalmente instó a cumplir con los plazos establecidos para la culminación prevista para el 2023. “Tenemos que inaugurar esta obra antes de que me vaya”, finalizó.

El segundo puente internacional que correrá por cuenta de la binacional demandará una inversión de USD. 75.000.000 y la construcción estará a cargo de empresas paraguayas, según lo acordado por ambos gobiernos.

La ambiciosa obra se convertirá en una fuente de mil empleos directos durante 36 meses, tiempo estimado para la ejecución de los trabajos. El acuerdo de esta nueva obra se da 54 años después de la primera, que fue el Puente de la Amistad.