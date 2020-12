Enrique Arévalos, secretario general del Sindicato de Agentes Penitenciarios, dijo a radio Universo 970 AM que la protesta frente a dicha cartera de Estado se debe al pago atrasado por el riesgo de peligrosidad y ayuda alimenticia para todos los guardiacárceles.

“En total estamos 19 penitenciarias de todo el país, están varios sindicatos y exigimos lo que es nuestro justo derecho, el pago de nuestro beneficio. Cada guardiacárcel tiene a su cargo unos 100 internos y lastimosamente estamos trabajando así en cada penal, incluso a veces sobrepasamos esa cantidad”, expresó el vocero.

Manifestó que las condiciones de trabajo son bastante precarias, sin embargo, dijo que cada funcionario cumple con sus funciones al 100% a pesar de la insalubridad y peligrosidad del trabajo nocturno.

Por su parte, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez mencionó que la protesta es la postura de un sindicato. Explicó que en primer lugar, el Ministerio de Hacienda debe informar que los pagos de beneficios se realizarán a fin de mes o los primeros días de enero del 2021.

“Lo que no se está pagando todavía son los beneficios con su aguinaldo, lo que ya se pagó es el sueldo y el aguinaldo, el año pasado se cobró entre el 27 y 30 de diciembre recién. No sé cuál es el verdadero sentido detrás de esta manifestación por parte de los agentes, porque es una disposición de Hacienda no nuestra”, expresó Pérez.

La secretaría de Estado indicó que el pago por peligrosidad y alimentos es lo está pendiente de pago y corresponde el 30% sobre el salario y el bono alimenticio se cobra cada dos meses.