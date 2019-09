El general retirado Carlos Liseras mencionó a la radio Universo 970 AM que si se llega a modificar la ley para los militares salgan a las calles, se perderán los conceptos doctrinarios de las instituciones. Agregó que las FF.AA. tienen la misión de defender la integridad territorial, a las autoridades legítimamente elegidas, la libertad y el funcionamiento del Estado.

“No se puede sacrificar la defensa nacional, argumentando que internamente se necesita usar a las fuerzas armadas. Es desnaturalizar las fuerzas, siendo que existe la Policía para encargarse de la seguridad interna. Las FF.AA. no se crearon para actuar en el territorio nacional”, manifestó.

Liseras indicó que únicamente los militares pueden actuar cuando el Estado se ve amenazado en su existencia, aunque esto podría dar pie a los abusos. “Prepararse para la defensa nacional de la patria no es cuestión de ociosidad, de estar sin hacer nada todo el día. Realmente las FF.AA. están empleando todos los elementos a favor de la población, hay mil hombres en la Fuerza de Tarea Conjunta, en la Senad, en el Banco Fomento y en la Marina que custodia los ríos”, resaltó.

INICIATIVA ES JODIDA

Por su parte, Euclides Acevedo, periodista y analista político, indicó a la misma emisora que la gente percibe que si salen los militares a la calle, la seguridad está resuelta. Sin embargo, a su parecer la solución es compleja. Afirmó que "es jodida" la iniciativa de militarizar las calles, porque "el problema no es que los militares salgan a las calles, sino que cómo los sacamos luego de ahí".

Remarcó que actualmente no existe un sistema de inteligencia. "Hasta hoy los militares están entrenados para la guerra, no para detener y llevarlos a la Fiscalía. El Gabinete de Crisis tiene que actuar antes de que suceda, no solamente durante”, afirmó además.