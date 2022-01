Una madre denunció que dos bomberos drogaron y abusaron sexualmente de su hija el pasado 2 de enero. Tras el hecho, uno de los involucrados llevó a la víctima un anticonceptivo de emergencia, ya que no habrían utilizado preservativos durante el acto.

La madre de la víctima contó en diálogo con radio 1020 AM que su hija era aspirante a bombero voluntaria y el pasado 2 de enero, al término de la práctica de juramento, sus amigos Rodney Piris y César Molinas - supuestos autores del hecho - se encargaron de llevarla a su casa. No obstante, la víctima declaró que los mismos le dieron de tomar cerveza y luego le dieron lo que ella creyó era “Yerón” para no amanecer con resaca.

La mujer dijo que su hija confiaba mucho en Molinas, ya que es su amigo, así que ingirió la pastilla pero al poco rato comenzó a sentirse mal y estos la trasladaron a una oficina en el local de Ykua Lima, lugar donde habría sucedido el hecho.

En consecuencia, tras enterarse realizó un posteo donde menciona que a su hija no solo la drogaron y la violaron entre los dos, sino que además la amenazaron para evitar que cuente lo que pasó.

Grave denuncia radicada en sede fiscal. Los agresores están identificados.



Drogaron y abusaron de una camarada. Al volverla a vestir Molinas le puso el cinto de Piris.



Aquel se autoincriminó yendo a la casa de la víctima para llevarle PRONTA un anticonceptivo “del día después”. https://t.co/S0yclzunUr — Kike Gamarra (@enriquegamarra) January 18, 2022

Posterior a la violación menciona que “la volvieron a vestir y se confundieron. Molinas le puso a ella el cinto de Piris, y este tipo (Molinas) al día siguiente más descarado imposible, se va a mi casa a llevarle una pastilla PRONTA para que la tome porque estos cerdos ni preservativos utilizaron”, detalla en su publicación.

“Mi hija se siente muerta en vida, me dice que se siente sucia, tiene ataques de pánico y se quiere morir. Hago responsables de cualquier cosa que le pueda suceder a ella a estos desgraciados. Que desde que hicimos la denuncia, la persiguen en sus vehículos donde ella se va para hacerla tener miedo”, lamenta en su posteo.

Finalmente, la entrevistada dijo que su hija le había mandado videos a su pareja cuando estaba en compañía de los dos hombres, que arrimará posteriormente a la Fiscalía como evidencia. La madre pide justicia y desmiente que la intención de esta denuncia sea obtener dinero.

Por su parte, el capitán Luis Rojas, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), en entrevista con Radio 1000, lamentó que los dos bomberos de la ciudad de Ypacaraí estén involucrados en este hecho de supuesto abuso sexual.

El capitán sostuvo que tras tomar conocimiento de la denuncia, la institución activó inmediatamente el protocolo y separó como medida preventiva a los presuntos agresores.

Mencionó que dicho protocolo consiste en la asistencia integral a la víctima y la puesta en conocimiento del caso al Ministerio Público, para la apertura de una investigación.

“No es el primer hecho de este tipo lastimosamente, no podemos emitir juicio de valor nosotros, pero nos duele enormemente de confirmarse ya por la justicia esto”, lamentó.