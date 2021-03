“Dónde estaban cuando ya se sabía que necesitábamos medicamentos y que morían paraguayos?”; cuestionó Marta Marecos en el lugar donde están apostados los familiares de pacientes internados en el INERAM.

La molestia surgió cuando se acercaron hasta el lugar la diputada Kattya González y la directora de la Diben, la Licenciada Carmen Alonso.

“Los políticos vienen a beneficiarse acá, hemos sufrido, hemos llorado y nos movimos porque tenemos hambre, no tenemos medicamentos, muere nuestra gente, están saliendo por la puerta de atrás liados en carpas”, agregó la mujer en medio de su indignación.

En medio del reclamo, la mujer les prohibió poner ningún cartel ya sea de institución alguna ni partido político.

“Dicen que hay presupuesto, no se ejecuta, no hicieron nada y ahora vienen a querer sacar rédito político y no lo vamos a permitir. No más paraguayos utilizados, no vamos a dejar que hagan eso con nosotros”, puntualizó.