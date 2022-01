“Tenemos la salida por tierra al Brasil, lo cual no implica que de ahí no haya podido tomar un vuelo y rubo a otro país, pero salió por Ciudad del Este-Foz con su pareja”, informó el fiscal Omar Legal, en entrevista con la 730 AM.

Indicó que las fronteras paraguayas presentan un control muy permeable, ya que hasta cierta distancia se puede avanzar sin marcar la entrada al país al regresar.

En tal sentido, la Fiscalía tiene la sospecha de que la esposa de Luis Arza (Giovanna) y su hija ya se encuentran en Paraguay, pero no hay certeza, precisamente debido a esta fragilidad migratoria.

No obstante, notificaron a Giovanna de Arza a que se presente a declarar, sin embargo, aclaró que posee la facultad de abstención.

Para la Fiscalía, existe una fuerte sospecha de que Luis Arza, presunto líder del esquema de estafas, habría movido 9 billones de guaraníes

Arza es mencionado en una conversación entre Ramón González Daher y Giovanna (esposa de Arza). En el audio, González Daher reconoce que mencionó las palabras “terminar como Mauri Schwartzman”, en uno de los últimos diálogos con Arza.