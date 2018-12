Ximena Duré y Alan Peña, socios fundadores de MUV, visitaron los estudios de Paraguay TV, para hablar del tema que gana cada vez más adeptos.

Según publica el portal gubernamental IP, Peña mencionó que MUV nace por la necesidad de una alternativa en el transporte en Paraguay y con la experiencia de su hermano que vivió durante años en el exterior, conoció la experiencia de UBER y otros.

Dure explicó que “en el ámbito legal se debe tener en claro, las regulaciones que se aplican a MUV, si decimos que somos una empresa de transporte público, tendríamos que estar bajo la ordenanza de los taxis, pero al final no damos el mismo servicio, brindamos estándares de calidad, MUV está bajo Click S.A., es una plataforma de intermediación a través de la cual se concreta un servicio de traslado entre dos partes de manera privada”.

Peña significó que desde el principio “ya sabíamos quienes iban a ser los que iban a estar en contra, pero nosotros pretendimos no repetir los errores de otros, además MUV no es el único sistema en el mundo, esta Uber, Live, otros, nosotros queremos tributar lo que nos corresponde, a diferencia de Uber que al entrar al mercado no pagan impuestos”.

Según sus registros, la semana anterior tenían 80 mil usuarios registrados, luego del incidente de la protesta de los taxistas, la cifra trepó a unos 120 mil. Actualmente, señaló Dure, surge una problemática en positivo, ya que la demanda ha crecido y necesitan más muvers.

En cuanto a las ganancias, recordó que un Muver hizo en el mes, 12 millones de guaraníes, a tiempo completo, entre 8 a 9 horas al día, libre de gastos, “ese es un caso y por el otro lado tenemos estudiantes, son la mayoría en ese rango de edad, dentro de la flota de MUV, entre ellos un estudiante de la primera generación de muvers, es estudiante de ingeniería, el trabaja a la mañana y gana 4 millones fuera de gastos”.

Al respecto de las tarifas que cobran, Duré explicó que se puso una vara, en base a otros servicios en el mercado, pero finalmente la etapa beta de 8 meses, con la creación de un Muver prototipo, calcularon los promedios de viaje. Este prototipo es un vehículo que consume 18 litros cada 100, diésel pódium (el más caro del mercado) costos de mantenimiento, seguro, higiene, datos móviles, a partir de sus costos se establecieron las tarifas para que la persona tenga su ganancia, a parte del IVA que pagaría un diez por ciento.

“Lo que hicimos fue rentabilizar el negocio, para que la persona que nos ofrece un servicio tenga una ganancia”, puntualizó.