Desde la Dirección de Empleos del Ministerio de Trabajo recordaron a aquellas personas que están en la búsqueda de un puesto laboral, la importancia que tienen las redes sociales en la actualidad, atendiendo a que muchos empleadores las utilizan como referencias de los postulantes.

La institución indicó que si bien el exceso de fotos farreando o imágenes provocativas no son tan determinantes, sí restan puntos al potencial empleado. “Las fotos sexys tienen muchos me gusta, pero no son un factor que mejore la empleabilidad”, recordó.

Además de las redes sociales, hay que tener en cuenta las referencias que figuran en el currículum. En ese sentido la dependencia de empleos aconsejó verificar que los contactos laborales y personales estén vigentes y correspondan a personas que siguen en la empresa donde uno llegó a trabajar. En el caso de que esta no siga trabajando allí, será necesario actualizar esa referencia.

Todo ciudadano que necesite asesoramiento en empleo puede recibirlo sin costo en las oficinas del Ministerio de Trabajo, situado sobre Perú y Rio de Janeiro, en Asunción, de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00.