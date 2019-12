¿A quién representaba ‘Joselo’? Esta pregunta pisa cada vez más fuerte, ya que el abogado de la empresa brasileña Léros declaró que José Rodríguez no era su representante, contradiciendo la versión que había dado el abogado en su testimonio ante la Comisión Bicameral de Investigación. Para los miembros del órgano investigador, la declaración del jurista dejó más preguntas que respuestas.

La comercializadora de energía es acusada de buscar ventajas en la adquisición de potencia de la Itaipú Binacional a través de Paraguay y su presidente, Kleber Ferreira fue condenado a una acción por más de US$ 1.700 millones por dos tribunales de Sao Paulo por el incumplimiento del mercado de energía libre en Brasil.

Según la denuncia que realizó el expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, ambos lo habrían presionado para que firme el acta bilateral de compra de energía, excluyendo un apartado sobre la venta de la misma al mercado del Brasil.

“No puedo referirme a cuestiones personales de terceros ni tengo autorización o poderes para hablar sobre personas físicas o accionistas de la empresa. Léros Comercializadora tiene por objeto la comercialización de energía eléctrica con trayectoria, es independiente y no tiene vínculo con gobiernos ni políticos. La empresa se presentó a un llamado público de la ANDE y buscó realizar la mejor oferta posible y no fue la única en presentar una respuesta al llamado”, explicó José Octavio Araujo, abogado de Léros Comercializadora.

El abogado aclaró que anteriormente no habían realizado negocios con la ANDE y las reuniones previas a la presentación al llamado fueron solamente técnicas, no comerciales. Al ser consultado respecto a ’Joselo’, Araujo manifestó no tener información concisa y desconoce la participación del mismo en representación de su cliente.